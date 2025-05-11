شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل إثر حريق مطعم امتد لواجهة عقار فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم وامتد الحريق لواجهة عقار فى منطقة مصر الجديدة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة عامل وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة مصر الجديدة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق وفاة عامل داخل المطعم، وتفحم المحل، وتحطم واجهة العقار بعد انتقال النيران إليها وتمت عملية الإخماد بالكامل .