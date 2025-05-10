شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد منتجي الدواجن: ننتج 900 ألف طبق بيض يوميا والسعر في المزرعة 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن تحديد أسعار السلع الحية صعب التحكم فيه ومتوسط أسعار طبق البيض فى المزرعة فى حدود 120جنيها لطبق البيض، قائلا: "فى دورات أحيانا بتطلع بيبقى فيها مشاكل".

وأوضح احمد نبيل، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن دورات إنتاج البيض تتأثر بالبرد الشديد والحر الشديد وحاليا الوضع مستقر، مشيرا إلى أنه خلال أزمة الأعلاف وعدم توفر الدولار كان إنتاج مصر من البيض حوالى 350 ألف بعد ما كان يتخطى الانتاج مليون طبق يوميا.

وتابع: "حاليا فى ارتفاع تدريجى فى الإنتاج وصلنا لـ900 ألف طبق يوميا ومطلوب مننا نساعد فى التصدير لأمريكا وأوروبا بتطلب مننا وفى أزمة عالمية فى توفير البيض فى حين أسعاره مستقرة فى مصر وانخفاض فى حين أنها فى العالم فى أسعار مرتفعة"، مؤكدا أن البيض لابد أن يباع يوميا ولا توجد آلية لاحتكاره وإلا يفسد.