شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنشاء أبراج سكنية بمدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إنشاء الأبراج السكنية بمدينة الأمل (الهجانة سابقًا) شرق القاهرة، بحضور طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

واطمأن المحافظ على مراحل التنفيذ والتزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان، حيث تعد مدينة الأمل أحد المشروعات القومية التي تحولت من منطقة عشوائية إلى منطقة عمرانية متكاملة، بما يشمل مرافق تعليمية وصحية وخدمية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يُذكر أن تغيير اسم المنطقة من "الهجانة" إلى "الأمل" يعكس التحول الإيجابي في واقعها، ويؤكد توجه الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر مشروعات إسكانية مدعومة ببنية تحتية متطورة.

