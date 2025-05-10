شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر باليابان: مشاركة مصرية كبيرة فى منتدى "سوشى تك طوكيو 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليابان خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025 للمشاركة فى فعاليات منتدى "سوشى تك طوكيو 2025"، أحد أكبر المنتديات الآسيوية المعنية بريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار، وشارك الوزير كمتحدث رئيسى فى جلسة بعنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار فى أفريقيا"، بحضور السفير محمد ابوبكر سفير مصر فى طوكيو، تناول خلالها تطورات بيئة الشركات الناشئة بمصر، وفرص التعاون الواعدة بين مصر واليابان.

ونظمت السفارة المصرية فى طوكيو سلسلة من اللقاءات المكثفة للوزير عمرو طلعت مع المسؤولين اليابانيين ناقش خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون القائمة وبحث آفاق جديدة للشراكة بين مصر واليابان فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة بمجالات الحلول التكنولوجية، والذكاء الاصطناعى، وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والخدمات البريدية، وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات. حيث التقى وزير الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانى "سيشيرو موراكامي" ومحافظة طوكيو "يوريكو كويكي" ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى "د. أكيهيكو تاناكا"، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على خطوات التحرك المستقبلية لتعزيز الشراكة البينية وكذا التنسيق والإعداد لقمة "تيكاد 9" المقرر عقدها فى أغسطس المقبل.



وأجرى الوزير عدة زيارات ميدانية لمراكز الابتكار والمؤسسات البحثية والتعليمية باليابان، وعلى رأسها "منصة طوكيو للابتكار" لبحث سبل التعاون فى المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمى، حيث استعرض الخطوات التى اتخذتها مصر لتعزيز بيئة الشركات الناشئة بما فى ذلك دعم المواهب الشابة وتطوير البنية التحتية الرقمية بما ساهم فى النمو المتسارع لهذا القطاع، وهو ما كان محل إشادة من الجانب اليابانى، حيث تم التوافق على الخطوات المطلوبة لتعزيز التعاون الثنائى بين المؤسسات اليابانية ونظيرتها المصرية.

كما التقى الوزير برؤساء تنفيذيين وكبار مسئولى عدد من الشركات اليابانية المتخصصة فى مختلف مجالات التكنولوجيا، وخاصة أنظمة الذكاء الاصطناعى وصناعات أشباه الموصلات ومكونات السيارات، وتناولت هذه اللقاءات مناقشة فرص التعاون المتاحة، والتى تتضمن تعزيز تواجد هذه الشركات فى السوق المصرى، والفرص المتاحة لإنشاء مراكز للتصنيع والبحث والتطوير، حيث تناول الوزير حوافز الاستثمار المقدمة للشركات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد، مستعرضا الشراكات والاستثمارات القائمة مع العديد من الشركات الدولية التى حرصت على تعزيز تواجدها فى مصر كمركز إقليمى للاستفادة من القدرات والإمكانيات التى يحظى بها قطاع التكنولوجيا المصرى.

كما قام الوزير بزيارة "جامعة الأمم المتحدة" ومقابلة المسؤولين بها باعتبارها صرحاً تعليمياً فريداً ومركزاً بحثياً مرموقاً، حيث تناول فرص ومجالات التعاون الممكنة مع الجامعة، وألقى محاضرة بعنوان "رؤية مصر للذكاء الاصطناعى المسؤول والشامل"، شارك فيها عدد من السفراء المعتمدين لدى اليابان، وممثلى الجهات الحكومية المختلفة، وأساتذة الجامعات والأكادميين والطلاب المهتمين بالذكاء الاصطناعى.

كما التقى الوزير عددا من أبناء الجالية المصرية فى اليابان المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، حيث شهد اللقاء نقاشا تفاعليا عميقا حول سبل إسهام الكوادر المصرية المتميزة باليابان فى نقل تجاربهم وخبراتهم للوطن بما يعزز جهود الدولة فى تطوير وتنمية فى مختلف قطاعات التكنولوجيا.