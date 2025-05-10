شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية لبحث التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجي، إلى المملكة العربية السعودية اليوم السبت، على رأس وفد دبلوماسى، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، من المقرر أن تتناول المحادثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يتوجه عراقجى فى وقت لاحق من مساء السبت إلى دولة قطر، للمشاركة فى مؤتمر "الحوار بين إيران والعالم العربي".