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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية لبحث التطورات الإقليمية والدولية

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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية لبحث التطورات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجي، إلى المملكة العربية السعودية اليوم السبت، على رأس وفد دبلوماسى، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، من المقرر أن تتناول المحادثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يتوجه عراقجى فى وقت لاحق من مساء السبت إلى دولة قطر، للمشاركة فى مؤتمر "الحوار بين إيران والعالم العربي".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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