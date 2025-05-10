شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تزعم نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المملكة العربية السعودية قمة خليجية أمريكية منتصف مايو المقبل، فى إطار أول زيارة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة خلال ولايته الثانية، وتأتى هذه القمة عقب القمة التى عُقدت فى 21 مايو 2017، خلال ولاية ترامب الأولى.

وسبقت القمة التى استضافتها السعودية فى عاصمتها الرياض توقعات عديدة بشأن الإعلان الذى أشار إليه الرئيس دونالد ترامب، ووصفه بأنه "إعلان مهم للغاية" خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى فى البيت الأبيض، الثلاثاء 6 مايو.



ميديا لاين

وإضافة إلى ما ينوى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإعلان عنه، فإن جدول أعمال القمة والصفقات والاتفاقيات المتوقع عقدها أصبحت حديث المدينة، بدءاً من الصفقات الأمنية والعسكرية وصولاً إلى صفقات التكنولوجيا وصفقات الذكاء الاصطناعى.

ومن المقرر أن يشارك جميع زعماء دول الخليج فى القمة الخليجية الأمريكية.



جيزاليو بوست

ترامب يعترف بدولة فلسطين

وقال مصدر دبلوماسى خليجي، رفض الكشف عن اسمه أو منصبه، لوكالة "ميديا لاين": "سيصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكى بها، وأنه سيكون هناك إنشاء دولة فلسطينية بدون وجود حماس".

وأضاف المصدر بحسب وكالة "ميديا لاين": "إذا تم الإعلان عن اعتراف أمريكى بدولة فلسطين، فسيكون ذلك الإعلان الأهم الذى سيغير موازين القوى فى الشرق الأوسط، وستنضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم".

وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن الكثير منها تم الإعلان عنه بالفعل، وربما نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.