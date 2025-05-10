شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لدينا 14 مطورا صناعيا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التخوفات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قناة السويس غير دقيقة وغير مبرر، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن ملكية أراضي غير دقيق، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على أساس أن المنطقة تمنح حق انتفاع وليس الملكية.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمنح الأراضي حق انتفاع أو لمطور صناعي يتولى انشاء بنية تحتية للأرض التي تخصص له ومن ثم يبدأ في منحها للمستثمرين، مؤكدا أن الاعتماد على المطور الصناعي في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ليس بالأمر الجديد.

وأوضح متحدث الوزراء، أن لدينا 14 مطورا صناعيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودخول شركة موانئ أبو ظبي هي المطور الـ15 والأرض تمنح بحق الانتفاع وليس ملكية ولا علاقة للمنطقة الاقتصادية بالممر الملاحي لقناة السويس، متابعا: "لدينا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي تتولى تطوير وتنمية الأراضي الواقعة بجانب قناة السويس وليس لها علاقة المجرى الملاحي والقواعد المنظمة له".