شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث أشاد الوزير عبد العاطى بالدور المحوري الذى يضطلع به المجلس فى دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها، وتعظيم دورها كشريك أساسي في المجتمع، مثمناً المكانة التى وصلت اليها في مختلف المجالات وذلك نتيجة للأهمية التى توليها الدولة المصرية لتمكين المرأة، مشيداً بمشاركة المجلس الفعالة فى المحافل الإقليمية والدولية، خاصة خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل الخاص بمصر فى مجلس حقوق الإنسان والتى تم خلالها عرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز فى مجال تمكين المرأة.

ورحب الوزير عبد العاطى بتجربة مصر الرائدة في دعم حقوق المرأة وتمكينها استناداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتطرق اللقاء الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والخطوات التى تتخذ لتنفيذها عمليا، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تتناول احدى محاورها تعزيز حقوق المرأة. وقد استمع الوزير عبد العاطى من رئيس المجلس القومى للمرأة للمبادرات والأنشطة التى يضطلع بها المجلس لدعم حقوق المرأة المصرية.