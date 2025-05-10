شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بالإعلان اليوم السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ عن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الهند وباكستان، وذلك بعد جهود وساطة من الولايات المتحدة.

وتؤكد مصر أن هذا التطور الإيجابي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة بين البلدين وعلى نحو يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا. وتتطلع مصر أن تشهد الفترة المُقبلة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار وأن يسهم فى بناء الثقة المتبادلة بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني في تحقيق السلام والرخاء والتنمية.

وتجدد مصر تأكيدها على الأهمية البالغة للحلول السلمية للأزمات الدولية، وتأكيدها على أن الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد لتسوية المنازعات، وتأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين فى دعم السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعول مصر علي الدور الأمريكي للدفع نحو سرعة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وانهاء معاناة الشعب الفلسطينى.