أخبار مصر.. غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم السبت، بسلامة الله إلى أرض الوطن عائداً من موسكو بعد حضوره احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية، وسلّطت رئاسة الجمهورية الضوء، على الاحتفالات بعيد النصر، من خلال فيديو يرصد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب عدد كبير من القادة والرؤساء بالاحتفالات.