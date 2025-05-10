شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة المواطنين والتجار بافتتاح سوق عمار بن ياسر الحضاري بالمقطم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عبر عدد كبير من سكان حى المقطم بالقاهرة، عن سعادتهم بافتتاح سوقى عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود، الحضاريين، كبديل أمن للباعة بسوق مساكن الزلزال العشوائى الذى تم إزالته.

ونشرت محافظة القاهرة فيديو يرصد سعادة التجار والمواطنين بالسوقين الجديدين، حيث أنشأ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة، أسواق جديدة بحى المقطم بالقاهرة لحل مشاكل الأسواق العشوائية بحى المقطم، حيث تم تشغيل سوقى عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن السوقين.



سوق عبد المجيد محمود :

مقام على مساحة 6.8 فدان

يضم 4 مولات كل مول به 45 محلًا بإجمالي 180 محلًا لبيع الملابس ، والأحذية ، والمنتجات الجلدية، والعطور ، ومستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، وصيانة الكمبيوتر ، والاكسسوارات، وتفصيل الملابس.

يضم هنجر لبيع الأسماك، واللحوم، والدواجن ، والخضروات، والبيض والفاكهة، والمواد الغذائية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والمجمدات ، والمشويات، والمخبوزات المتنوعة.

يضم مبنى إداري، ومسجد ، وكافيتريا، ومنطقة مظلات ، و7 مناطق انتظار ، وشواية ، و2 فرن .

سوق عمار بن ياسر:

مقام على مساحة 5.7 فدان

يضم 153 محلًا وفرشة لأنشطة بيع الخضار ،والفاكهة ، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات.

يضم 4 أفران متنوعة، و20 محل خارجي، وكافيتريا، و2 شواية، ومنطقة مظلات، و5 مناطق انتظار.

يتوفر فى كل سوق مسجد وأماكن الانتظار وكافتيريات ودورات المياه.

السوقين مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ووسائل الحماية والأمان، ومرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء ووسائل التهوية .

