شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. «مدبولى»: 14 مطورا صناعيا فى «اقتصادية السويس» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «مدبولى»: 14 مطورا صناعيا فى «اقتصادية السويس»

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