شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثيرات الموجات الحارة على النباتات فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه مع دخول متسارع للصيف "المناخي" وقبل موعده الفلكى بأكثر من 40 يوما لابد أن نعرف تأثيرات الموجات الحارة أو الشديدة الحرارة المفاجئة فى الربيع.

أضاف أن الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة يؤدى إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجئ فى الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص ومن مظاهرها ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئى بسبب زيادة البخر "نتح الفجائي" وارتباك اكبر فى افراز وحركة الهرمونات النباتية.

أوضح فهيم أنه بالتبعية يزيد افراز هرمون "الايثلين" وهو عبارة عن غاز يتكون نتيجة للتفاعلات البيولوجية فى النبات وينطلق فى الأنسجة النباتية وإذا تعرضت الأنسجة النباتية لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات معينة تؤدى إلى تغيرات فى النمو واستجابات فسيولوجية معينة فى النبات منها وأهمها التساقط غير الطبيعى للثمار.

وأشار فهيم إلى أنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية فى الساعات الصباح الباكر ويستغل ذلك فى إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية فى هذا التوقيت من رش وتسميد ورى وخلافه.