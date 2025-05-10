شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بمعهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة،فقد شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوجيه من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في ندوة تثقيفية تم عقدها، اليوم السبت، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة لعدد من مأموري الضبط القضائي للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" الذين يتلقون دورة تدريبية بالمعهد.

ضم وفد الهيئة المشارك في الندوة كل من القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت الندوة التثقيفية، عرضاً تقديمياً عن الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في الاستحقاقات الانتخابية وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين في التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما تضمن العرض فتح مناقشات واسعة من خلال تلقى الأسئلة والاجابة عليها والتفاعل معها خلال الندوة.

جانب من الندوة التثقيفية (1)