شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرض أوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة الجيزة بحى بولاق الدكرور، وذلك بحضور محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمود فؤاد رئيس حى بولاق الدكرور.

وأكد نائب محافظ الجيزة، اعتزازه بالمشاركة بإفتتاح هذا المعرض الكبير الذي يؤكد على مدى التقدم الذى وصلت إليه صناعة الأثاث في محافظة دمياط بالإضافة إلي قدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطني، مشيدًا بالشراكة الفعالة بين محافظة الجيزة ومحافظة دمياط من خلال احتضان الجيزة لذلك المعرض الهام.

كما أكد نائب المحافظ على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كافة الدعم اللازم لنجاح المعرض والتوسع في تنظيمة مجدداً لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ودعما لتلك الصناعة الهامة.

وأشار ابراهيم الشهابي إلى أهمية دعم وتشجيع الصناعات القائمة ومنها صناعة الأثاث وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي والتوسع فى إقامة تلك المعارض التى تعتبر منافذ تسويقية للعارضين وفرصه للمواطنيين من خلال التخفيضات المقدمة فى تلك المعارض وتوفير احتياجات الجماهير المختلفة.

وخلال جوله محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة بالمعرض أشادا بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية، مؤكداً على الشهرة الواسعة التى تتمتع بها محافظة دمياط وتنوع منتجاتها من الأثاث بالإضافة إلى التأكيد على إهتمام الدولة المصرية و أجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية ودعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتمتد فعاليات المعرض لمدة 20 يوما من اليوم وحتى 30 مايو الجارى، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.

ويضم معرض أوكازيون دمياط للاثاث مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل



محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض أثاث بشارع فيصل