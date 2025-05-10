شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع حرارة الجو أعلى من المعدلات الطبيعية بـ10 درجات مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام والدراجات في الوقت الحالي أعلى من المعدلات الطبيعة في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى بمعدلات من 8 إلى 10 درجات.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن ارتفاعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تشمل كافة محافظات الجمهورية بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية فضلا عن مرتفع جوي في طبقات الجو العالية، مفيدة بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 38 درجة.

وأشارت منار غانم، إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة متوقع تكون 40 درجة غدا خلال فترة النهار ومحافظات الصعيد ستصل لـ43 درجة مئوية وهذه الارتفاعات يعقبها انخفاض في الحرارة تبدأ من يوم الاثنين لكن لن تعود الأجواء الباردة مرة أخرى.