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وزير التعليم يوجه بمواصلة صرف المستحقات المالية لمعلمى الحصة ومكافآت الامتحانات

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وزير التعليم يوجه بمواصلة صرف المستحقات المالية لمعلمى الحصة ومكافآت الامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسين

السبت، 10 مايو 2025 04:44 م

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، على ضرورة مواصلة صرف أية مستحقات مالية متأخرة لمعلمي الحصة، وكذا صرف بدل مراقبة الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديري المديريات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى الحالى 2024/ 2025٥، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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