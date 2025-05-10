شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلى المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 10 مايو، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في حضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود. ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

رحب الوزير عبد العاطى بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشدداً أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدني باعتباره شريك وطني فى تحقيق التنمية، مبرزا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مبرزاً صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، واطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة التي تهدف الى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذى تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم ٢٩ ابريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار والسن والأطفال وذوى الإعاقة.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني من نشاط وجهود فى سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، فضلا عن مشاركته في اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها.

وقد استمع السادة الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر ودعم دور المجتمع المدنى، ومواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهد تشاركى.



اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان



حوار اللجنة العليا لحقوق الإنسان