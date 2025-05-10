شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد افتتاح "رصيف عباس" بميناء غرب بورسعيد بعد تطويره وتعزيز قدراته والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته التفقدية بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح "رصيف عباس" بميناء غرب بورسعيد بعد تطويره، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

وخلال تفقد الرصيف المطور، أوضح وليد جمال الدين أن مشروع تطوير رصيف عباس يُعد خطوة محورية نحو تحسين الأداء العام لميناء غرب بورسعيد، بما يعكس رؤية الهيئة في جعل الميناء منصة قادرة على استقبال السفن العملاقة وخدمة حركة التجارة المتزايدة عبر البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الرصيف بات جاهزًا الآن لاستقبال السفن حتى عمق 14 مترًا، ما يُعزز من قدرة الميناء على التنافس إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن رصيف عباس هو نموذج لما نسعى لتحقيقه من خلال بنية تحتية حديثة، ومساحات تشغيلية مرنة، وقدرات لوجيستية عالية، تدعم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات البحرية.

وتابع: يصل طول رصيف عباس إلى 670 مترًا، وعمق تصميمي 17 مترًا وعمق تكريك 14 مترًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

وأضاف: تضمنت المرحلة الأساسية من المشروع تنفيذ أعمال تكريك ضخمة وذلك لضمان جاهزية الرصيف لاستقبال السفن حتى عمق 14 مترًا، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء بشكل كبير، كما شملت أعمال التطوير إنشاء ساحة خلفية جديدة لرصيف عباس بمساحة 18 ألف متر مربع، بقدرة تحميلية 8 طن/م²، بتكلفة قدرها 66.6 مليون جنيه، وتأتي هذه الساحة لتعويض غياب المساحات التخزينية الكافية سابقًا، مما يعزز من إمكانات الميناء في خدمة السفن ذات الحمولة الكبيرة، ويتيح تداول البضائع بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.