شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحدد الساعة 5 بالتوقيت المحلى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار مع باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الهندية، أن "وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم"

بدوره أكد محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني إنه تم الاتفاق قائلا: "اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا، مضيفا: "باكستان سعت دائما لتحقيق السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التواصل لاتفاق بين الهند وباكستان، يقضي بوقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: " بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ البلدين على استخدام الحكمة والذكاء الكبير.