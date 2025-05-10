أخبار مصر

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

0 نشر
0 تبليغ

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

السبت، 10 مايو 2025 03:22 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق خاصة المناطق المكشوفة .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.
الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.
الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.
الصغرى 26 درجة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements