شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن التوصل لاتفاق بين الهند وباكستان يقضي بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التواصل لاتفاق بين الهند وباكستان، يقضي بوقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: " بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ البلدين على استخدام الحكمة والذكاء الكبير.

من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو، إنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، تواصلت أنا وفانس (نائب ترامب) مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي وشهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، ورئيس أركان الجيش عاصم منير، ومستشاري الأمن القومي أجيت دوفال وعاصم مالك"

وأضاف في تغريدة على تويتر: "يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".

وتابع: "ونحن نشيد برئيسي الوزراء مودي وشريف على حكمتهما وحكمتهما وحنكتهما السياسية في اختيار طريق السلام".

وتسارعت وتيرة الاشتباكات العسكرية بين الهند وباكستان، منذ الأسبوع الماضي، حيث قصفت الأولى مواقع عدة في الثانية، قالت إنها "معسكرات إرهابيين" رداً على هجوم دام على سياح هندوس في منطقة كشمير المضطربة، الشهر الماضي، رغم نفى "إسلام آباد" ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي، ما أقلق قوى عالمية تدعو إلى ضبط النفس.