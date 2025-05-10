شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: خلال عامين على الأكثر سنكون طورنا كل ميناء غرب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى عقب جولته بمنطقة شرق بورسعيد، إننا اليوم نجنى ثمار جهد وعمل بذلناه طوال 10 سنوات، وكانت هناك متابعة يومية وأسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وكل أجهزة الدولة.

وأضاف: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وراء تحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مجرد فكرة إلى واقع ملموس في وقت قياسى.

وتابع: بدأنا منطقة شرق بورسعيد وانتقلنا إلى غرب بورسعيد، وما نراه اليوم مرحلة أولى وبدايات الجهد الذى بذل، ومع اكتمال عملية التنمية خلال عامين على الأكثر سنكون طورنا كل ميناء غرب بورسعيد وهو أقدم الموانئ المصرية، وهناك تحديث كامل في كافة المجالات ومجمع صوامع ومشروعات الصب السائل والجاف.

وأكد أنه لولا القيادة السياسية والمتابعة لما رأينا ما نراه اليوم على الأرض، مضيفا: استثمرنا استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وسنرى جذبا للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على المشروعات .