شكرا لقرائتكم خبر عن محطة ميناء سفاجا متعددة الأغراض بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، والتى يتم إنشاؤها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يشمل إنشاء أرصفة للمحطة أطوالها 1100 م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار ومن المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع انواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وتساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما تساهم في زيادة الدخل القومي.

المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء سفاجا مثل:

مشروع المحطة متعددة الأغراض بالميناء يأتي تنفيذها ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وتساهم في خدمة حركة السياحة ونقل الركاب والبضائع.



ارصفة المحطة



أعمال التطوير الجارية



انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا



اعمال تطوير موسعة بالميناء