شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا رقم (52) الشهيد الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت فعاليات بطولة التايكوندو (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي، بالصالة المغطاة بجامعة القاهرة، بمشاركة (٢٧٠ طالبًا، وطالبة) من (٣٨) جامعة،برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** وزن فوق 73 كيلو جرام طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ عهد محمد، جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالبة/ منة محمد، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ إسراء عبد الله، جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ سلمى أحمد، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

** وزن تحت 62 كجم طالبات:

- المركز الأول، الطالبة/ نوران تامر، جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ جنات عصمت، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ ملك صابر، جامعة الألمانية الدولية

**وزن تحت 49 طالبات:

- المركز الاول: الطالبة/ مريم طه أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثاني: الطالبة/ ابتسام رضا، جامعة القاهرة

- المركز الثالث: الطالبة/ ليلى أحمد، جامعة فاروس

** وزن تحت 67 طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ أشرقت نبيل، جامعة الأهرام الكندية

- المركز الثاني: الطالبة/ منة الله ياسر، جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: جنى مدحت علي، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث مكرر: زينب السيد، جامعة القاهرة

** وزن تحت 53 طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ حبيبة محمد السيد، جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ مي أشرف، جامعة القاهرة

- المركز الثالث: الطالبة/ ملك حسام، الجامعة الألمانية الدولية

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ جومانا عمرو، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

**وزن تحت 54 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مهاب مصطفى، جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالب/ سيف حسين، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالب/ محمد علاء، جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد مسعد، التعليم العالي

**وزن فوق 87 كيلو جرام طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد أحمد، جامعة عين شمس

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد محمد، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث: عمر محمد عبد الرحمن، الجامعة المصرية الصينية

- المركز الثالث مكرر: محمد محمود محمد، جامعة عين شمس

** تحت 87 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ أدهم محمد عبد الفتاح، جامعه الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالب/ مازن أحمد فرغلى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثالث: الطالب/ سعيد محمد أحمد، التعليم العالي

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد حسن مختار، جامعة الإسكندرية

** وزن تحت 58 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ سيف الدين حمد، جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ يوسف طارق، جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الطالب/ فتحي أحمد الشحات، جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ سعيد عيد، جامعة الزقازيق

** وزن تحت 68 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مازن محمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثاني: الطالب/ عبد الرحمن طارق، جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الطالب/ عمر كريم محمد، جامعة المعرفة

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الرحمن أمير، جامعة كفر الشيخ