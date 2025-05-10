شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك فى أسبوع المرور العربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات الأمنية العربية شاركت الوزارة فى أسبوع المرور العربي الذى يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور.

وقد حققت الوزارة خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية لتعتمد أكثر على التكنولوجيا الحديثة فى متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات، فضلاً عن التوعية لطلاب المدارس والجامعات بقواعد المرور.