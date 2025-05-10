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خالد عبدالغفار يصدر قرارًا بندب بيتر وجيه مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى

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خالد عبدالغفار يصدر قرارًا بندب بيتر وجيه مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بندب الدكتور بيتر وجيه، للعمل مساعدًا لشئون الطب العلاجي، إلى جانب الإشراف العام على قطاع  الطب العلاجي.

يأتي القرار في إطار تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم القطاع بالكفاءات والخبرات القيادية، بما يسهم في تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الخدمة ورفع كفاءة الأداء داخل منشآت الطب العلاجي على مستوى الجمهورية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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