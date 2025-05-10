شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يصدر قرارًا بندب بيتر وجيه مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بندب الدكتور بيتر وجيه، للعمل مساعدًا لشئون الطب العلاجي، إلى جانب الإشراف العام على قطاع الطب العلاجي.

يأتي القرار في إطار تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم القطاع بالكفاءات والخبرات القيادية، بما يسهم في تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الخدمة ورفع كفاءة الأداء داخل منشآت الطب العلاجي على مستوى الجمهورية.