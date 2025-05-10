شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبى الـ36 بمركز سقارة غداً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى السادس والثلاثون بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذى يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية المتكاملة للوزارة التى تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

وأكدت د. منال عوض أن الأسبوع التدريبى ال 35 يتضمن تنفيذ أربعة برامج تدريبية متنوعة، يأتى فى مقدمتها برنامج "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، والذى يُنفذ بالتعاون مع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، ويستهدف مديرى الموارد البشرية ومراكز التدريب فى المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبى الحالى يتضمن أيضاً برنامجًا متخصصًا فى "قواعد اللغة العربية واستخدامها فى رفع كفاءة إعداد محاضر الاجتماعات والتقارير"، ويستهدف العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة والسكرتارية التنفيذية ومكاتب القيادات، إضافة إلى استكمال برنامج "الأوتوكاد للرسم الهندسي" للأسبوع الثانى والأخير، طبقًا لنتائج اختبارات تحديد المستوى، إلى جانب تنفيذ اختبارات دورة "الدفاع الوطنى رقم 55" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمشاركة نحو 50 مرشحًا من الوزارة والمحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن البرامج التدريبية تستهدف هذا الأسبوع نحو 150 متدربًا من جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات عملية التنمية.

ومن جانبه، أشار د. عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إلى أن مركز سقارة يواصل تطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، ويحرص على دمج التكنولوجيا وأدوات التقييم الذكى فى العملية التدريبية، بما يسهم فى إعداد كوادر محلية قادرة على قيادة عملية التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التحول المؤسسى المنشود.

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية أن التنوع فى البرامج يعكس إلتزام مركز سقارة بتنفيذ توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية بضرورة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة فى المجالات الإدارية، اللغوية، الفنية، والأمن القومي.

