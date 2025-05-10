شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: ما نراه اليوم نتيجة إصرار القيادة السياسية لترجمة الأفكار إلى واقع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفى عقب جولته بمنطقة شرق بورسعيد إننا لطالما سمعنا أن الدولة المصرية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة من منطقة قناة السويس وليس الاكتفاء فقط بتحصيل رسوم المرور من المجرى الملاحى، وأعتقد أننا نرى اليوم الإجابة على هذا الطلب الذى تحدث عنه الخبراء والمواطنون.

وأضاف : نحن اليوم نحصد ثمار جهد 10 سنوات ، لافتا إلى أن المخططات والأفكار موجودة من عشرات السنين ولكن ما نراه اليوم هو إصرار القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي لترجمة هذه الأفكار والمخططات الموجودة من 30 سنة وأكثر إلى واقع على الأرض فى فترة قياسية .

وتابع: هذا ليس جهد هيئة قناة السويس ولا المنطقة الاقتصادية فقط ولكنها منظومة كاملة قامت بها كل أجهزة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص ، وجزء من تنمية المنطقة يشمل ميناء العريش والبداية كانت بتوجيه الرئيس بان الموانئ لابد أن تحصل بها طفرة كبيرة ، وإن شاء الله التطوير في الموانئ والأرصفة سيلبى احتياجات مصر لأكثر من 40 سنة .