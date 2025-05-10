شكرا لقرائتكم خبر عن 38 درجة فى الظل.. الأرصاد تحذر المواطنين من الوقوف تحت أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تتخطى حاجز 40 درجة على جنوب البلاد وتستمر هذه الموجة شديدة الحرارة غداً ثم تنكسر حدتها اعتبارا من يوم الاثنين.

وناشدت هيئة الأرصاد: ننصح باستمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم ، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

ويشهد اليوم السبت 10 مايو 2025، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.