شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية المصرية وشركة كاتيك الصينية تحتفلان بمرور 45 عاما على التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت القوات الجوية المصرية وشركة " كاتيك" الصينية الرائدة فى مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور "45" عاماً على التعاون المشترك وانضمام أولى الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية.

وذلك فى احتفالية مميزة ذات طابع تاريخى بقلعة صلاح الدين عكست عمق العلاقات الثنائية

والروابط الاستراتيجية التى تجمع مصر والصين على كل الأصعدة ، وذلك بحضور ممثلى شركة " كاتيك " والسفير الصينى بالقاهرة .

وتضمنت الاحتفالية جولة بين جنبات المتحف الحربى بقلعة صلاح الدين الذى يعبر عن حقبة تاريخية هامة للدولة المصرية ، واستمع ممثلو الشركة والحضور إلى سرد تفصيلى لتاريخ المتحف .

وألقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب

القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات الجوية المصرية والصينية

بما يعود بالنفع على كلا الجانبين ، متطلعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من علاقات التعاون المثمر

الذى يسهم فى الإرتقاء بمستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده مجال صناعة الطائرات بشكل مستمر .

فيما ألقى الرئيس التنفيذى لشركة " كاتيك " الصينية كلمة عبر خلالها عن تقديره لتنظيم تلك الإحتفالية

بما يعكس العلاقات المتميزة بين كلا الجانبين ، كما أشار إلى علاقات الشراكة التى تربط القوات الجوية المصرية بالجانب الصينى لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية وتهيئة المناخ لتبادل الخبرات

وفق أسس علمية متكاملة تعظم الإستفادة من العنصر البشرى والمنظومات التكنولوجية الحديثة .

كما ألقى سفير جمهورية الصين الشعبية كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة المصرية ،

وحرص بلاده على فتح آفاق جديدة من التعاون مع مصر إستناداً على السجل التاريخى من الشراكة الإستراتيجية التى تربط البلدين .