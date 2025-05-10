شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الاحتلال تسقط قنابل بالقرب من قاعدة رامات دافيد الإسرائيلية بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاتلة حربية تابعة لجيش الاحتلال أسقطت قنابل على الأراضي الإسرائيلية بالخطأ إثر عطل فني، في منطقة مفتوحة قرب قاعدة رامات دافيد.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "للمرة الثانية خلال شهر تقريبا، طائرة مقاتلة تسقط قنبلة جوية على الأراضي الإسرائيلية إثر عطل فني، هذه المرة في منطقة مفتوحة قرب قاعدة رامات دافيد - جيش الدفاع الإسرائيلي: لا إصابات ويجري التحقيق في الحادث".

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إصابة 7 جنود وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

أشار جيش الاحتلال إلى أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا جراء انفجار اللغم أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.

وبيّن أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.