شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: مصنع "نيرك" بداية التحول الصناعى الكبير الجارى تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بداية التحول الصناعي الكبير الجاري تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلي إنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ



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