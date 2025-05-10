شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وضع مخطط لتطوير حوض شريف بميناء غرب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم افتتاح مصنع جديد يوم الثلاثاء المقبل بالعين السخنة ، موضحا أن حوض شريف بميناء غرب بورسعيد تم وضع مخطط عام لتطويره .



وأشار إلي أن مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بداية التحول الصناعي الكبير الجاري تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلي إنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ



وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن محطة الصب السائل تعزز دور ميناء غرب بورسعيد كمركز لوجيستي .



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