شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القانونية والقضائية والان مع تفاصيل الخبر

في احتفالية مهيبة نظمتها جامعة القاهرة لتكريم رموزها من الخريجين البارزين الذين بلغوا أعلى المناصب وساهموا في خدمة الوطن، كرمت الجامعة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرًا لمسيرته القضائية المتميزة ولإسهاماته البارزة في ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية ودولة القانون، ولدوره الرائد في تطوير الفكر القضائي، باعتباره أحد أبرز خريجي كلية الحقوق بالجامعة.

وأعرب المستشار بولس فهمي عن اعتزازه بهذا التكريم من جامعته الأم، مؤكدًا أن ما غرس فيه من قيم علمية خلال فترة الدراسة شكل ركيزة أساسية في مشواره القضائي، وأن جامعة القاهرة ستظل دائمًا منارة للعلم والريادة.

عقد الحفل برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بالجامعة، والسيد عمرو موسى، رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة ووزير الخارجية الأسبق، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.

وخلال الفاعليات تم تكريم كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وجاء التكريم على هامش الاحتفال بتخريج دفعات 2022، 2023، 2024 حقوق القاهرة، وبحضور الرواد من الأساتذة بالكلية العريقة ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين.



