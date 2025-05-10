شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة نيوهوريزون يعرض أبرز نشاطات الشركة أمام رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

توّج المهندس ماجد محمد شفيق، رئيس مجلس إدارة شركة نيوهوريزون، بالشكر للدولة على دعمهم للشركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع فى كلمته خلال عرض أبرز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الشركة لها العديد من المشروعات فى الموانئ بمجالات عديدة وتخدم أكثر من 2000 مصنع.



ومن جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم افتتاح مصنع جديد يوم الثلاثاء المقبل بالعين السخنة ، موضحا أن حوض شريف بميناء غرب بورسعيد تم وضع مخطط عام لتطويره .



وأشار إلي أن مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بداية التحول الصناعي الكبير الجاري تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلي إنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ



وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن محطة الصب السائل تعزز دور ميناء غرب بورسعيد كمركز لوجيستي.