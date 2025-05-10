شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان: موازنة الصحة الجديدة هى الأكبر فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على عدة مشروعات تستهدف تحسين أوضاع مقدمي الخدمة الطبية، مشيرًا إلى الانتهاء من بعض هذه المشروعات، وفي مقدمتها قانون المسؤولية الطبية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب إنشاء المجلس الصحي المصري.

وأضاف حاتم، خلال كلمته في احتفالية يوم الطبيب المصري الـ47، أن لجنة الصحة ستبدأ غدًا مناقشة موازنة وزارة الصحة لعام 2025/2026، مؤكدًا أنها "أضخم موازنة في تاريخ مصر" لقطاع الصحة.

وأوضح أن اللجنة ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لتعديل قانون رقم 14 الخاص بالمهن الطبية، وإعداد لائحة موحدة تنظم العمل في المستشفيات الحكومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الهيئات أو الجامعات، مشددًا على أن الهدف هو تحسين الأوضاع المادية للأطباء، مؤكدًا: "سننتهي من ذلك قريبًا".



