وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة "حب التناهى شطط.. خير الأمور الوسط"

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 16 مايو 2025م، الموافق 18 ذو القعدة 1446 هـ بعنوان: "حب التناهي شطط.. خير الأمور الوسط"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بأهمية الوسطية والاعتدال، وأنهما من أسباب تحقيق الأمن والاستقرار .

وكان قد اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف موعد عقد المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم؛ ليكون في شهر ديسمبر 2025 م الموافق شهر جمادى الآخرة 1447 هـ ، وتكريمًا لكبار قراء مصر العظام الذين أثروا العالم الإسلامي بتلاواتهم العذبة المؤثرة؛ قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - على المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم؛ لتحمل هذه المسابقة اسم فضيلته