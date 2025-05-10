شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الدعم الرئاسى أحدث طفرة غير مسبوقة فى المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن يوم الطبيب المصري مناسبة عظيمة نحتفي بها سنويًا تقديرًا لجهود الأطباء وتفانيهم في خدمة المرضى.

وأوضح تاج الدين، خلال كلمته في احتفالية يوم الطبيب المصري الـ47، أن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي اقترح تكريم رموز متميزة من رواد مهنة الطب، وتم اختيار نموذجين يجسدان كفاءة وإخلاص الطبيب المصري، وهما: الدكتور ممدوح سلامة، الذي واصل خدمة المرضى حتى آخر يوم في حياته، والدكتور مختار طه مدكور، الذي ساهم في توطين الخدمات الصحية المتقدمة داخل مصر.

وأضاف أن الطبيب المصري أثبت كفاءته في أحلك الظروف، ومنها فترة حرب أكتوبر، حيث تعامل باحترافية بالغة، إلى جانب البطولات والتضحيات الجليلة التي قدّمها خلال جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها عدد من الأطباء أثناء أداء واجبهم.

وتابع: "الأطباء يعملون ليل نهار بعطاء لا يتوقف، وغاية ما يسعدهم هو شفاء المريض ومروره من مرحلة الخطر"، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الطبية كان غير مسبوق، وأسفر عن تحقيق طفرة واضحة، من أبرزها القضاء على قوائم الانتظار، التي كانت تضم نحو 2 مليون عملية، إلى جانب إطلاق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

وأكد تاج الدين أن العمل مستمر حتى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجّه بتحسين دخول الأطباء، ويمكن تحقيق ذلك عبر إيجاد بدائل مبتكرة لدعمهم، وتوفير بيئة عمل كريمة تليق بتضحياتهم.

واختتم مستشار الرئيس كلمته بالإشارة إلى أن إصدار قانون المسؤولية الطبية جاء لتأمين بيئة العمل للطبيب، وحمايته من الاعتداءات، إلى جانب ضمان حقوق المرضى والمؤسسات، مشيدًا بدور كل من الرئيس، ووزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في خروج القانون إلى النور.