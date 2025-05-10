شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: نشكر الرئيس السيسى على رعايته ليوم الطبيب وتوجيهاته لتحسين أوضاع الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تقديره لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية يوم الطبيب المصري، مشيرًا إلى أن توجيهاته المستمرة لتحسين أوضاع الأطباء تمثل دعمًا مهمًا يجب البناء عليه والعمل على تنفيذه، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه نقيب الأطباء، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب المصرى السابع والأربعون، الشكر إلى الرئيس السيسي، ومجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، على سرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والاستجابة للتعديلات التي قدمتها النقابة، مشيدًا بالمناقشات الجادة والعميقة التي جرت للوصول إلى أفضل صيغة تضمن استقرار بيئة عمل مقدمي الخدمة الطبية.

وأشار عبد الحي إلى أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها النقابة بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لتحسين أوضاع الأطباء، مؤكدًا أن هناك تحديات قائمة، من أبرزها تطوير التعليم الطبي المستمر، وأوضاع المستشفيات، إلا أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس حرصًا حقيقيًا على تحسين المنظومة الصحية.