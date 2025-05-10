شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لـمسابقة الأب القدوة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير كافة الإجراءات الخاصة لـمسابقة الأب القدوة لعام 2025، حيث تستمر في تلقي الطلبات بالمديريات بالمحافظات المختلفة حتى يوم 15 مايو الجاري.

وكانت وزارة التضامن قد حددت فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية ، حيث تتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 سنة وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان " على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

ويتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مشكلة من المختصين من المديرية والجهات المعنية لاختيار الفائزين وتصعيدها للجنة المركزية بالوزارة.