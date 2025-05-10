شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا "سيل" ومكتب الإيفاد يتابعان تنفيذ مشروعات بواديى النقرة والصعايدة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، والدكتور محمد عبد القادر مدير المكتب القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بمصر، أعمال المشروع بمنطقتي وادي النقرة ووادى الصعايدة، لتفقد سير العمل بها لدعم المنتفعين.

وقال درويش، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وفي اطار التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة والري، لتقديم خدمات الري والصرف بقرى الاستصلاح الحديثه بمنطقه مصر العليا.

وأوضح مدير المشروع أنه تم خلال الزيارة متابعه اعمال تنفيذ المصرف الزراعي بقريتي الاشراف والسماحه بمنطقه وادي الصعايده لخدمه 3000 فدان، حيث كانت تعاني من ارتفاع مستوى الماء الارضي، مما حال دون صلاحيتها للزراعه، لافتا إلى انه يتم تنفيذ المصرف من خلال مشروع "سيل"، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأضاف درويش انه تم أيضا زياره اعمال تبطين المساقي الداخلية بالمنطقة، بهدف اعادة تاهيل المساقي الداخلية لوصول مياه الري الى نهايات الافرع مما يؤدى الى اعاده زراعه الارض البور.

وفي سياق متصل، تابعت اللجنة اعمال تنفيذ محطات الري بالطاقة الشمسية لتطوير نظم الري والتحويل لنظم الري الحديث، بهدف التغلب على مشكله ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود، كما تم أيضا زيارة وادي النقره ممثلة في محطة رفع 5 و 6، فضلا عن زيارة سحارة بقرية الحكمة والتي تخدم حوالي 3000 فدان، إضافة إلى زيارة محطات الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري والتحويل لنظم الري الحديث تحت الانشاء بقرية الحكمة، فضلا عن زيارة المدرسة التعلمية والجمعية الزراعية، واعمال اعاده تأهيل و ترميم مساقى بقرية البراعم.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع سيل، استمرار المشروع فى دعم صغار المنتفعين وتقديم المزيد من الدعم للوصول بالأعمال التى يتم تنفيذها إلى التنفيذ الأمثل لتحقيق الهدف العام منها، والتى ستؤدي الى رفع مستوى المعيشه لصغار المزارعين وتحسين مستوى الدخل وتحقيق اهداف التنميه المستدامة.