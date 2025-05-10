شكرا لقرائتكم خبر عن قوى عاملة النواب: مشاركة الرئيس السيسى بعيد النصر الروسى فرصة لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالات الروسية بـ"عيد النصر" بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، والاحترام المتبادل بين القيادتين السياسيتين وهذه المشاركة ستكون فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وقالت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم: إن العلاقات بين القاهرة وموسكو فى عهد الزعيمين الكبيرين الرئيسين السيسى وبوتين أصبحت علاقات استراتيجية وتاريخية ونموذجاً يحتذى به فى العلاقات الدولية التى يجب أن تسود بين مختلف دول العالم معتبرة مشاركة الرئيس السيسي في هذه المناسبة التاريخية المهمة بمثابة دليل على العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وعلى عمق الروابط الممتدة بين الشعبين المصري والروسي وتأتي تتويجاً لمسار التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية وغيرها كما هذه الزيارة تواكب أيضاً استمرار الجهود المصرية في تعزيز الشراكات الدولية، وبناء جسور تواصل حقيقي مع القوى العالمية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية ويُرسخ لمكانة مصر كلاعب محوري في القضايا الإقليمية والدولية.

وأعربت النائبة سولاف درويش، عن عن ثقتها التامة في أن لقاء الرئيس السيسي، بالرئيس بوتين سيكون خطوة جديدة وإضافية في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والأمنية والدفاع والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

كما اعتبرت النائبة سولاف درويش مشاركة الرئيس في هذا الحدث العالمى بمثابة فرصة كبيرة وجادة للحوار مع قادة دول "البريكس" حول تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المتبادلة، مؤكدة أن العلاقات المصرية الروسية تمثل ركيزة مهمة للاستقرار العالمي، وأداة فعالة لتعزيز أمن الشرق الأوسط، في ضوء الروابط التاريخية العميقة بين موسكو والقاهرة والمنطقة العربية.