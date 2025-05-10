شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية يكرم الفائزين بجوائز التميز بمعهد "وقاية النباتات" والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الباحثين المتميزين بمعهد بحوث وقاية النباتات، الذين قدموا إسهامات علمية متميزة في احتفالية عقدت لتسليم جوائز مسابقة أفضل بحث تطبيقي للأعوام 2022-2023-2024، بالمقر الرئيسي للمعهد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، بتشجيع الباحثين، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لخدمة أهداف التنمية الزراعية، وتوجيه البحوث لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه المزارعين.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه المسابقة تمثل ركيزة أساسية في تحفيز الباحثين على إنتاج أبحاث تطبيقية تلبي احتياجات المزارعين وتواكب التطورات العالمية في مجال وقاية النباتات، مشيراً إلى أن الأبحاث الفائزة قدّمت حلولاً عملية، و تميزت بالابتكار والأصالة وإمكانية تطبيق نتائجها على أرض الواقع، مما يعود بالنفع على المزارع المصري والاقتصاد الوطني، لافتا الى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية البحوث الزراعية لتشجيع الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لخدمة القطاع الزراعي.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، على أن اختيار البحوث الفائزة تم بُناءً على معايير دقيقة وشاملة، وضعتها لجنة تحكيم متخصصة من أساتذة وقاية النباتات، حيث ارتكزت هذه المعايير على ثلاثة محاور رئيسية، اشتملت جودة البحث نفسه من حيث أصالة البحث، والإضافة العلمية التي يقدمها، ومدى تخصصه وأهميته التطبيقية، بالإضافة إلى جودة النشر في مجلات علمية مرموقة ذات معامل تأثير مرتفع.

وأضاف ان المحور الثاني يقيم أداء الباحث العلمي من حيث عدد الأبحاث المنشورة، وعدد الاستشهادات بأبحاثهم، ومؤشر H-index الذي يعكس تأثيرهم العلمي، بالإضافة إلى مجالات النشر وهوية التخصص ومدى التعاون مع جهات بحثية مختلفة، لافتا إلى ان المحور الثالث يختص بالتأثير المؤسسي للأبحاث والباحثين، حيث تم النظر في تأثير الأبحاث والباحثين على المؤسسة البحثية التي ينتمون إليها، من حيث رفع التصنيف الدولي للمؤسسة، وزيادة فرص التمويل والشراكات، وتحديد هوية المؤسسة العلمية.

وأوضحت الدكتورة نها عبد الجليل وكيل المعهد لشئون البحوث بأنه تم منح جوائز مالية للفائزين المسابقة، حيث حصل الفائزون على جوائز مالية قدرها 5000 جنيه للمركز الأول، و4000 جنيه للمركز الثاني، و3000 جنيه للمركز الثالث، حيث فازت الدكتورة ريهام أبوشناف والدكتورة هند عمر والدكتورة داليا عدلي بالمركز الأول، كما فازت الدكتورة عايدة عبد العزيز والدكتورة داليا عدلي والدكتورة وداد إمام بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت الدكتورة وداد إمام و الدكتورة سها عبدالله و الدكتورة سوزان بدر، للأعوام 2022، 2023 و 2024 على الترتيب.

وسلم رئيس المركز الشهادات التقديرية والجوائز المالية على الباحثين الفائزين، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بالتميز العلمي، حيث أعرب الفائزون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والقطاع الزراعي.

جدير بالذكر، أن المسابقة شهدت مشاركة مكثفة لعشرات الأبحاث العلمية التي خضعت للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصصة ضمّت أساتذة وقاية النباتات: الدكتور عطوه أحمد عطوه، الدكتور أحمد الهنيدي، والدكتور علي الشربيني.