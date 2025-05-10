شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين تبدأ فى إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحى 20 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي اعتبارا من يوم 20 مايو الجارى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، وتفقد أعمال الإنشاءات بقناة السويس للحاويات. وزير الخارجية يجدد دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين. أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دعوة الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية، للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٤٠٣) أفدنة، وتعتبر من أكبر حدائق الشرق الأوسط وتضم مناطق تراثية سياحية، ترفيهية، فندقية وتجارية. تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر "الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين. وزيرة التضامن: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة واختيار أفضلهم لكفالة الأطفال صندوق التنمية الحضرية: دعوة لتأهيل الشركات لمشروع حدائق "تلال الفسطاط" وزير الخارجية يجدد دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الإنتاج الحربى تشارك بالمعرض الدولى للسلامة ومكافحة الحرائق أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في المعرض الدولي للسلامة ومكافحة الحرائق (Firesec 2025)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر مايو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال عملها بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لـ عيد الأضحى المبارك 2025 من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتم إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي اعتبارا من يوم 20 مايو الجارى، حيث نجحت الوزارة من خلال الشركة القابضة على توفير كميات كبيرة من الخراف الحية وطرحها بالشوادر بجانب توفير كافة السلع الغذائية بالمنافذ. وزارة التموين تبدأ فى إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحى 20 مايو وزارة الإنتاج الحربى تشارك بالمعرض الدولى للسلامة ومكافحة الحرائق

رئيس الوزراء يزور منطقتى شرق وغرب بورسعيد ويتفقد أعمال الإنشاءات بقناة السويس للحاويات

في إطار الاستعدادات لموسم التنسيق لعام 2025 ، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات من جامعة القاهرة (المدينة الجامعية - بين السرايات ). فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى على أرض مصر والإرتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسرهم تقديراً لما قدموه من تضحيات لأوطانهم، استضافت جمهورية مصر العربية فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب فى دورتها رقم (29) تحت شعار ( معاً للسلام ) على مدار عدة أيام، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وذلك برعاية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى . غدا فتح باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية حدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية فى 5 جامعات حكومية غدا الأحد والأثنين بعد غد موعدا لتلقى الطعون ضدد المرشحين على منصب رئيس الجامعة. كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 مايو، حيث حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية. تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة غدا فتح باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية مصر تستضيف الجمعية العمومية رقم 29 للاتحاد العربى للمحاربين القدماء

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة