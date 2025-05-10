شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيبدأ إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم.

وتابع فى مؤتمر صحفي، من مصنع " نيرك" شرق بورسعيد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورا صناعيا، وعقد مجموعة موانئ أبو ظبي هو العقد الـ15 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.