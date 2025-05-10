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رئيس الوزراء: إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم

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رئيس الوزراء: إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 10 مايو 2025 12:20 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيبدأ إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم.

وتابع فى مؤتمر صحفي، من مصنع " نيرك" شرق بورسعيد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورا صناعيا، وعقد مجموعة موانئ أبو ظبي هو العقد الـ15 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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