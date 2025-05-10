شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورا صناعيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورا صناعيا، وعقد مجموعة موانئ أبو ظبي العقد الـ15 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع فى مؤتمر صحفي، من مصنع " نيرك" شرق بورسعيد، إنه سيبدأ إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم.