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حملة للتبرع بالدم من رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة

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حملة للتبرع بالدم من رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

السبت، 10 مايو 2025 11:48 ص

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
 
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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