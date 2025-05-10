شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الهندسة الزراعية يختبر أحدث آلات الحصاد الذكي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مركز البحوث الزراعية دوره الإرشادي والتدريبي وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتوعية المزارعين بكل ماهو جديد في مجال الهندسة الزراعية وتحت رعاية وزير الزراعة علاء الدين فاروق وفى إطار التعاون الدولى المثمر مع برنامج EU_KAFI أحد المشروعات الرائدة الممولة من هيئة التعاون الدولي الإيطالي بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) والجهات البحثية المصرية - قطاع الزراعة الآلية وإشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور يسري الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية أن فريق من قطاع الزراعة الآلية وخبراء وباحثي المعهد- مركز البحوث الزراعية تعاون مع الخبراء الإيطاليين بمركز البحوث الزراعية والاقتصادية (CREA) بهدف تعزيز إنتاج الحبوب فى مصر مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

أضاف أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطى سلسلة إنتاج وتخزين الحبوب بالكامل وخلال ثلاثة أيام عمل بأحد أفرع معهد بحوث الهندسة الزراعية والذى يشمل على مركز تدريب دولى تم تنفيذ أحد الثلاثة محاور ألا وهو تعزيز القدرات الميكانيكية لتحسين كفاءة الإنتاج لمحصول القمح والذى يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج الحبوب (خاصة القمح) في مصر من خلال تطوير التقنيات الزراعية الحديثة و تقليل الفاقد أثناء الحصاد والنقل والتخزين باستخدام آلات متطورة و تدريب المزارعين والخبراء المحليين على الاستخدام الأمثل للميكنة الزراعية و تعزيز التبادل المعرفي بين الخبراء الإيطاليين والمصريين في مجال الزراعة الذكية.

أوضح أنه تم إجراء اختبارات عملية لآلات حصاد القمح بالمزرعة البحثية التابعة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية- مركز البحوث الزراعية وذلك لتقييم ثلاث طرز من آلات الحصاد.

وأشار الى أن الفريق البحثي قام بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة ما قبل الحصاد، وذلك لدراسة مؤشرات النمو والصحة النباتية وتقييم مدى جاهزية المحصول للحصاد. وكذلك بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة مابعد الحصاد وجرى نقل جميع العينات إلى معمل المعهد لإخضاعها لسلسلة من التحاليل المخبرية المتطورة، تشمل قياس نسبة الرطوبة، وجودة الحبوب، ومدى توافقها مع المعايير الزراعية المطلوبة وكذلك فواقد الحصاد.

أضاف أنه فى اليوم الأول معرفة آلات الحصاد التقليدية (الدراس والتربيط ) – للمقارنة بالأنظمة الحديثة و اليوم الثانى حصادات مجمعة ذات حجم صغير (بعرض تشغيل من 1.4 :2 متر) مناسبة للمزارع صغيرة المساحة، و اليوم الثالث حصادات مجمعة ذات حجم متوسط (بعرض تشغيل من2.25 - 4.2 متر) مناسبة للمزارع المتوسطة حيث تم إجراء قياسات شملت (معدلات الآداء لآلات الحصاد- الإنتاجية الفعلية فى الحقل- جودة المحصول بعد الحصاد والدراس- نسبة نقاوة الحبوب ونسبة الفاقد فى الحبوب) وفى نهاية اليوم الثالث أكد وفد الاتحاد الأوروبى وبرنامج (EU- KAFI) أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة بحثية شاملة تهدف إلى تطوير أساليب الزراعة والحصاد لمحصول القمح فى مصر مع رفع كفاءة المزارعين، من خلال توفير بيانات دقيقة حول أفضل مواعيد الزراعة والحصاد وطرق التعامل مع المحصول لضمان أعلى إنتاجية خاصة لخدمة صغار المزارعين .

كما تم مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمرحلة القادمة للبرنامج التدريبي المتكامل والتي تركز على نقل الخبرات، حيث تم التوصية باهمية تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين تدريب المدربين ويستهدف الباحثين والمهندسين الزراعيين لبناء كوادر محلية مؤهلة للتدريب ونقل الخبرات الإيطالية و تدريب يشمل الفنيين والمهنيين والعمال والسائقين على استخدام التقنيات الجديدة.

وقام الفريق البحثي بإعداد التقرير النهائي خلال الاجتماع التنسيقى الختامي في مقر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة حيث تم مناقشة النتائج التفصيلية للتجارب و خطة التنفيذ للمراحل القادمة وآفاق التعاون المستقبلي في مجال نظم ميكنة العمليات الزراعية.