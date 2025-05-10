شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يضع روشتة التغلب على مشكلات القولون العصبى خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة رانيا الجوهرى بقسم المخدرات والمنشطات والسموم بمعهد البحوث الطبية، حول "القولون العصبي للطلاب في موسم الامتحانات: حين يتحول القلق إلى ألم وذلك تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات نهاية العام".

وقالت الدكتورة رانيا الجوهرى فى النشرة الطبية، يعاني العديد من الطلاب من مشكلات صحية خلال فترة الامتحانات قد لا تبدو خطيرة، لكنها تؤثر بشدة على الأداء والتركيز، من أبرز هذه المشكلات "القولون العصبي"، والذي يتفاقم بسبب التوتر النفسي والضغط الدراسي في جميع مراحل التعليم، ويرتبط القولون العصبي بمجموعة من العوامل النفسية والجسدية، ومن أبرز الأسباب لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات الضغط النفسي الشديد الناتج عن الخوف من الفشل أو عدم تحقيق الدرجات المطلوبة، بالإضافة إلى القلق المستمر والتفكير المفرط والمخاوف المرتبطة بالامتحانات. كما أن قلة النوم الناتجة عن السهر الطويل تؤثر على توازن الجهاز العصبي والهضمي، إلى جانب سوء التغذية الناتج عن الاعتماد على الوجبات السريعة والمشروبات المنبهة. كذلك، تساهم قلة الحركة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة دون نشاط بدني في تفاقم المشكلة.

واستطردت، تتباين شدة الأعراض بين الأفراد، إلا أن الأكثر شيوعًا خلال فترة الامتحانات تشمل آلامًا وتقلصات في البطن، خصوصًا قبل أو بعد الامتحان، بالإضافة إلى الانتفاخ والغازات المزعجة. كما قد يعاني البعض من إسهال أو إمساك متكرر، أو التناوب بين الحالتين. يُلاحظ أيضًا شعور بعدم الراحة أو الإفراغ الكامل بعد التبرز، وفي بعض الحالات، قد يظهر غثيان أو صداع نتيجة التوتر.

يعتمد علاج متلازمة القولون العصبي على نهج متكامل يهدف إلى تخفيف من حده الأعراض وتحسين جودة حياة المريض وتقليل التوتر، ويتضمن استخدام أدوية مهدئة للقولون مثل مضادات التقلصات التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى أدوية مضادة للقلق إذا كان التوتر هو المحرك الرئيسي للأعراض. يُوصى باتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف مع تقليل الدهون والمنبهات مثل الكافيين مع شرب كميات كافيه من المياه، إذ يسهم ذلك في تحسين حركة الأمعاء والحد من التهيج. تناول السوائل الدافئة مثل النعناع واليانسون.

كما أظهرت الدراسات أن مكملات الأوميغا-3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تساهم في تحسين الوظيفة الإدراكية خلال فترات التوتر العقلي. وفي الحالات المستعصية أو المزمنة، يُفضل استشارة مختص نفسي أو طبيب باطني لضمان تقديم العلاج المناسب بناءً على الحالة الفردية للمريض.

للمساعدة في تجنب تهيج القولون أثناء فترات الامتحانات يجب تنظيم جدول المذاكرة لتفادي الإرهاق العقلي والتوتر المتراكم، مع الحرص على أخذ فترات راحة منتظمة.

يُفضل ممارسة رياضة خفيفة يوميًا، من الضروري تجنب الأطعمة التي قد تهيج القولون مثل البقوليات، المقليات، والمشروبات الغازية. وأخيرًا، الحصول على نوم كافٍ يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الجهاز العصبي والهضمي خلال فترة الامتحانات.